Выяснилось, что говорят политики и чиновники в Ростовской области о частичной мобилизации

Глава государства объявил о частичной мобилизации. Около 300 тысяч человек будут призваны в войска. Издание 161.RU собрало мнения ростовских политиков и чиновников.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что он возглавил призывную комиссию по организации мобилизации. Политик говорит, что уже организовал работу по оказанию содействия комиссариатам в реализации всех поставленных задач.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко объявил о том, что в городе приступают к исполнению решения высшего руководства.

Александр Ищенко, являющийся председателем Законодательного собрания, добавил, что «частичная мобилизация была объявлена для пополнения Вооруженных сил и достижения целей СВО. Органы как областной, так и муниципальной власти, а также весь депутатский корпус выполняют все поставленные задачи.

Депутат от Ростовской области Екатерина Стенякина призналась, что после объявления о начале мобилизации записалась на сестринские курсы и будет всячески помогать стране.

Антон Гетта, коллега по партии «Единая Россия», проинформировал, что намерен отправиться на фронт.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев уверен, что решение принято и оно оправдано.