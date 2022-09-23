Блогерша Терлецкая обвинила продюсера Меладзе в домогательствах к участницам группы «ВИА Гра»

Блогер Любовь Терлецкая, которая делает обзоры на популярные телепроекты, нелестно высказалась о Константине Меладзе. Ведущая обвинила знаменитого продюсера в домогательствах к участницам сексапильного трио «ВИА Гра».

О Константине Шотаевиче в Сети ходит немало сплетен и слухов. Поговаривают, что он 8 лет изменял супруге Яне Сумм с Верой Брежневой. Как после такого к Меладзе может быть доверие, удивляется блогерша в своем новом обзоре.

«Доверять Константину Меладзе? Вы серьезно? Он восемь лет обманывал свою жену и крутил роман с подопечной. Доверять Меладзе, который, по информации каждой второй солистки трио, ее домогался? Сколько было скандалов в Интернете, связанных с ним, все это сейчас есть в открытом доступе», — заключила Терлецкая в своем YouTub-шоу.

Стоит отметить, что нынешняя возлюбленная Вера Брежнева не высказывалась по поводу измен Меладзе, который стал ее мужем в 2015 году. Супруги живут в Италии. Несмотря на это, поклонники и журналисты все чаще пишут о разводе пары.