«Два дебила – это сила!»: Айза облила помоями подарок Гуфа от жены на 43-летие

Еще недавно бывшая телеведущая и владелица салонов красоты Айза говорила, что она не будет трогать Гуфа и его новую супругу Юлию Королеву, которая не так давно родила дочь. Но, по всей видимости, бизнесвумен не сдержалась.

Скандальная экс-супруга рэпера посмеялась над подарком Юлии, которая та сделала музыканту. Королева, к слову, подарила на 43-летие Гуфу драгоценную брошь в виде серпа и молота. Айза, вероятно, не оценила такой подарок и назвала его, мягко говоря, глупым.

«Простите меня, но не я могу промолчать! Два дебила — это !» — написала звезда соцсетей в своем микроблоге.

Правда, спустя некоторое время она удалилась провокационный комментарий.

Айза частенько позволяла себе нелестные слова в адрес Юлии Королевой. Позже она поняла, что это неправильно. Новая жена Гуфа давала его бывшей достойный отпор.