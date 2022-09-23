Яна Чурикова: «Злая шутка Галкина о возрасте Тоневой была абсолютно неуместной»

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Яна Чурикова: «Злая шутка Галкина о возрасте Тоневой была абсолютно неуместной»
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Фото из открытых источников

Яна Чурикова заявила, что шутка Максима Галкина о возрасте Ирины Тоневой была абсолютно неуместной. Телеведущая высказалась на тему сомнительного остроумия шоумена.

Чурикова вспомнила о некрасивой ситуации. Она произошла несколько лет назад во время съемок программы «Сегодня вечером», которая выходит на Первом канале. Тогда программу еще вел Максим Галкин. Одной из присутствующих среди гостей была участница группы «Фабрика». Яна вспомнила, как зло пошутил супруг Пугачевой над возрастом Ирины, у которой нет детей.

«Ира со мной одних лет. А часики тикают? Посмотрите на свои!» — обратилась Чурикова к пародисту.
«Мы ходили к Максиму в гости на его телешоу. Меня удивило то, как там все происходило. За кулисами я нередко скандалила с организаторами, поскольку считаю, что с точки зрения редактуры можно было подойти к шоу по-другому. Выражала недовольство,  почему я сижу полдня, когда это можно быстро и по-человечески сделать. Тогда я не была такой терпимой к людям», — добавила телеведущая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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