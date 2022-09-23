Юлия Рутберг заявила, что у Запада не получится отменить русскую культуру

Актриса Юлия Рутберг высказалась о попытках Запада отменить русскую культуру. Народная артистка заявила, что в мире все между собой связано, и что никто и ничто «не существует в вакууме».

Юлия стала почетным гостем 20-го Открытого фестиваля театра и кино «Амурская осень». Актриса приехала на гастроли в Благовещенск в составе театра имени Вахтангова. В разговоре с журналистами она осудила действия Запада, который запрещает русскую культуру.

Как заявила Рутберг, ей очень жалко людей, которым культурные ценности, и которым достаточно лишь «поесть и выпить».

По словам звезды кино, без русской культуры существование невозможно во всем мире, поэтому отменить ее не получится. Об этом напрямую свидетельствуют те, «кто остался в стране, кто уехал из России по своим соображениям. Об этом говорят иностранцы, знакомые с русской культурой:

Русская культура очень мощная, ею пропитан весь свет! Исподволь она все равно будет проникать к западной молодежи, - отметила народная и заслуженная артистка.

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