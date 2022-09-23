Костенко отрицает измены Тарасова: «Если бы мой муж сходил налево, он бы не был моим мужем»

В последнее время жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко отбивается от нападок хейтеров в социальных сетях. Дело в том, что в Сети стали начали появляться доказательства, которые заставляют сомневаться в верности полузащитника.

Подписчики обсуждают посиделки известного футболиста с молодыми девушками в ночном клубе во время его недельного отсутствия дома, когда Тарасов якобы проживал у друга и был занят новым спортивным проектом.

Вниманием не обошли странное решение Тарасова, который попытался возобновить общение с экс-женой Ольгой Бузовой. У Костенко хейтеры пытаются выяснить, как она относиться к изменам супруга. Но модель не верит слухам и говорит, чо целиком и полностью доверяет мужу.

«Надеюсь, что на том свете ни у кого не будет Интернета и смартфонов. Если бы мой супруг сходил налево, он не был бы моим супругом. Если бы подруга меня предала, она бы также не была мне подругой. Всех простила бы и затем отпустила в свободное плавание. Меня смущает лишь интерес к сплетням о чужих мужчинах», — написала Настя.