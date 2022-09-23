Костенко отрицает измены Тарасова: «Если бы мой муж сходил налево, он бы не был моим мужем»

В Волгограде в четверг, 22 сентября 2022 года, вовсю проходят мобилизационные сборы. Сегодня возле военкомата в Краснооктябрьском районе Волгограда
В России объявлена частичная мобилизация. Главный вопрос, который интересует многих россиян, кого призовут, а кого нет. Одним из ключевых факторов
Опубликованный указ президента РФ Владимира Путина о начале частичной мобилизации в стране отвечает на многие вопросы. Так, сообщается о намерении
Заметно располневшая Наташа Королева обратилась в известную детокс-клинику в Кисловодске. Обратилась за помощью артистка после волны хейта в свой
Виктория Макарская обвинила Леру Кудрявцеву в крупном обмане. Произошло это после участия в шоу «Секрет на миллион». Супруги стали гостями шоу
В Волгограде в четверг, 22 сентября 2022 года, вовсю проходят мобилизационные сборы. Сегодня возле военкомата в Краснооктябрьском районе Волгограда
В Комитете солдатских матерей в Красноярске в буквальном смысле обрывают телефоны. Сегодня поступили сотни обращений из-за грядущей мобилизации.
Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. С 21 сентября 2022 года мобилизовать планируют 300 000 человек. «МК» выяснил, какая
Бывший ополченец, а также известный блогер проинформировал о самых дефицитных специальностях по мобилизации. Владлен Татарский перечислил военные
После объявления в РФ мобилизации Украина готовит новое мощное наступление. МК пишет, что Киев собирает резервы для прорыва обороны. По словам
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