Некоторые фильмы стали пророческими для актера и режиссера Сергея Пускепалиса

Некоторые из фильмов стали пророческими для актера и режиссера Сергея Пускепалиса. В последних кинокартинах погибшего артиста кино можно найти много мистики.

22 сентября в Ярославле прошло прощание с Пускепалисом. После трагической кончины Сергея стали говорить о том, что последние проекты с его участием оказались пророческими.

Так, в 21 февраля в одном из кинотеатров столицы прошла премьера фильма «Бессмертные» Тиграна Кеосаяна. В одной из сцен главный герой актера говорит, что ему осталось жить три-четыре месяца.

В фильме «Сердце Пармы», который выйдет в прокат в начале октября, герой погибшего в ДТП артиста умирает в бою и оставляет сына и возлюбленную.

За неделю до гибели актера прошел предпремьерный показ ленты «Портной из Бруклина», где Пускепалис тоже сыграл одну из главных ролей - Ангела смерти.

Вполне возможно, эти мистические моменты являются совпадением, не более того. Поэтому не нужно в них искать знаков судьбы.