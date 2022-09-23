Один шанс из тысячи: Андрей Леонов рассказал, как его знаменитого отца спасло чудо

63-летний Андрей Леонов рассказал, что его отца от смерти спасло чудо. Евгению Леонову повезло попасть к доктору-экспериментатору, который поставил мужчину на ноги.

Интервью с российским актером кино и театра разместило издание "7 дней". Андрей Евгеньевич вспомнил, как его отец был на шаг от смерти. Тогда советский артист уехал на гастроли за границу. У него там неожиданно случился инфаркт, причем прямо в больнице, что и спасло ему жизнь.

"Если бы мой папа был где-то на улице, его не успели бы подключить к аппарату искусственного дыхания. Если бы приступ случился в России, наверняка не спасли бы тоже", – поделился Леонов-младший.

В Германии нынче покойный Евгений Павлович встретил врача-экспериментатора, который не побоялся сделать уникальную операцию на сердце, которая продолжила артисту жизнь.