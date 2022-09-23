Основная версия вокального телешоу «Голос» на Первом канале может быть закрыта

В этом сезоне сетка вещания Первого канала изменилась. Многие развлекательные телешоу, в которых ведущими были Галкин, Ургант Нагиев, заменили на всевозможные информационные передачи и программу «Свои». Но это далеко не все изменения, которые ждут россиян.

С экранов может вскоре исчезнуть основная версия вокального шоу «Голос». По информации СМИ, вместо проекта будут показывать масштабный музыкальный проект под названием «Фантастика» с ведущим Вадимом Галыгиным.

Напомним, сегодня уже стартовали съемки телешоу «Голос. Дети». Вместо Дмитрия Нагиева новым лицом проекта стала латвийская актриса театра и кино Агата Муцениеце. При этом состав жюри остается в тайне. А вот о съемках 11 сезона основного «Голоса» ничего не сообщается.

«Голос» является отечественной адаптацией знаменитого голландского проекта The Voice. Выходит на Первом канале с 2012 года. Проект - один из самых рейтинговых программ на российском ТВ.