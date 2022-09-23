Пересменка: новичков «Артека» ждёт длинный путь от турслёта до сбора оливок

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Пересменка: новичков «Артека» ждёт длинный путь от турслёта до сбора оливок
В России
Фото: media.artek.org

В международном детском центре завершилась очередная смена «Артек» - школа новых возможностей». В честь закрытия на местной сцене устроили мотивационный спектакль, а уже через несколько дней в лагеря начнут съезжаться новые гости, которых ждут «Тайны золотой параллели». 

Спектакль для более трех тысяч ребят завершал парад победителей различных соревнований. Смена «Артек» - школа новых возможностей» вместила множество мероприятий, и активные школьники, стремящиеся принять участие в каждом, не остались без своей минуты славы. За три недели отдыхающие успели продемонстрировать отличное знание русского языка на всероссийской акции «Диктант Победы» и чемпионате по грамотности «Грамматика+», показать силу и скорость на фестивале физкультурно-спортивного комплекса ГТО, и освежили знание истории на акции «Огни памяти» к 100-летию героя-артековца Гули Королевой. Конкурсы, спектакли, встречи с интересными людьми, даже «Зарница» в честь 210-летия Бородинского сражения – мероприятия шли плотным потоком, делая жизнь отдыхающих ещё увлекательнее.

Столько разных дел требуют огромного количества энергии, тем более в условиях южного климата, где и находится международный детский центр. К счастью, великолепная работа комбината питания, который готовил для местных жителей пять раз в день, позволила пройти этот марафон без потери веса. Врачи и диетологи, разработавшие меню для артековских столовых, учли даже географические особенности, поэтому ежесуточный рацион здесь почти на 25% больше, чем в других детских лагерях. Достигается это в основном за счёт дополнительных порций фруктов и овощей. Шведский стол позволял выбирать те блюда, которые больше по вкусу, а обязательные порции кисломолочной продукции помогают выдерживать нужный баланс между вкусным и полезным. Школьникам так нравится их здесь кушать, что они даже задорные видеоролики про столовые снимают, видимо, чтобы отмахнуться от досаждающих по телефону родителей с привычным вопросом: «Как вас там кормят?».

Наиболее важным для всех ребят событием на закрытии стало вручение знака общественного признания «Звезда Артека», который получил представитель каждого из девяти лагерей. 

- Я даже сам не ожидал, что выиграю в конкурсе «Звезда Артека», - поразился представитель «Полевого» Лев Валеев из Стерлитамака. - Мой мастер-класс заключался в обучении детей пению. Давал теорию, а потом с ними практиковался. Я знаю различные техники на развитие голоса, дыхания, артикуляционного аппарат, поделился этими техниками с ребятами. Я провел смену в профильном туристическом отряде, раньше был далек от туризма, но теперь умею вязать различные узлы, много нового узнал о краеведении Крыма, меня по-настоящему заинтересовала биология. «Артек» стал для меня вторым домом, мы вместе весело проводим время, стали большой семьей. 

Туристические навыки прокачают и все новые гости «Артека». Уже в это воскресенье в центре стартует 11-я смена «Тайны золотой параллели», которая начнётся с турслёта. А ещё будет конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна», неделя космоса, всероссийская акция «Сохраним лес» и праздник сбора урожая оливок. Как обычно, программа насыщенная.

- Смена делает акцент на детском интересе к туризму и краеведению, на запросе поисковой деятельности, на значимости для подросткового возраста темы преодоления препятствий и самопознания, - отметили в «Артеке». - Кроме того, бархатная осень Крыма располагает не только к познавательным путешествиям, но и привносит новые вдохновляющие мотивы в повседневную жизнь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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