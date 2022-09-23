«Первый канал» опроверг отказ от съемок вокального шоу «Голос»

В пресс-службе «Первого канала» опровергли слухи об отказе от съемок вокального шоу «Голос». Также там подчеркнули, что сейчас проходят съемки «Голоса.Дети».

О том, что «Первый канал» отказался от дальнейших съемок «Голоса», в пятницу, 23 сентября, написали Телеграм-каналы без указания источников.

«Это неправда. Прямо сейчас идут съемки «Голос. Дети», - отметили в пресс-службе телеканала.

Добавим, шоу «Голос» - российская развлекательная программа о талантливых вокалистах. Передача является отечественным аналогом зарубежного музыкального проекта The Voice. Телешоу выходит в эфир Первого канала с 2012 года. В 2014 году на экранах впервые появился детский аналог под названием «Голос.Дети».