Преемник Градского композитор Рыбников посочувствовал выпускникам телешоу «Голос»

Преемник Александра Градского, композитор Алексей Рыбников посочувствовал выпускникам вокального шоу «Голос». По словам худрука театра «Градский Холл», судьба участников проекта является незавидной.

Композитор откровенно заговорил о том, как Александр Градский, один из наставников шоу, работал со своими учениками. Рыбников только посочувствовал вокалистам проекта.

После смерти Градского Рыбников стал новым худруком театра «Градский Холл». Как говорит сам композитор, что после кончины мэтра из театра никто не уволился. Также Алексей Львович считает жалкой судьбу участников телешоу, подобных «Голосу». Ведь, по большому счету, зачастую у артистов продолжения в музыкальной карьере нет.

«Мир шоу-бизнеса — жесткий мир. К нему я не принадлежу. Помимо голоса необходимо обладать харизмой, артистизмом, создавать свой репертуар и экспериментовать», — сказал он.