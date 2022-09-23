Прохор Шаляпин порекомендовал Алле Пугачевой стать иноагентом через Госуслуги

Прохор Шаляпин обратился к Алле Пугачевой. Он высказал все то, что он думает о ее поступке. Также певец порекомендовал Примадонне, если она этого так сильно желает, стать иностранным агентом через Госуслуги.

Общественность продолжает дискутировать о заявлении Аллы Борисовны, которая попросила включить ее в реестр иноагентов. Реакция коллег не заставила себя долго ждать. Прохор Шаляпин, к примеру, подготовил целую речь, котору приводит Teleprogramma.pro.

«После того, как Галкина признали иноагентом, она, как шутят в Телеграм-каналах, сперва сказала, что найдет себе моложе, но затем вспомнила, что родилась ещ при Сталине. Высказала солидарность с мужем и попросила внести ее в список иноагентов. Блин, попросила. Передайте, что иностранным агентам можно через Госуслуги зарегистрироваться. Свое обращение к властям Аллы Борисовна сделала через «Инстаграм», думая, что Дмитрий Песков Минюст возглавляет. В посте она указала, что они с супругом настоящие патриоты, а солдаты РФ гибнут за чьи-то «иллюзорные цели». Они действительно патриоты, но той России, которая на коленях стояла и слушалась г-на из Вашингтона, бесплатно поставляла ресурсы в Европу. Той России, где воруют и выводят в офшоры деньги», — возмутился Шаляпин.



