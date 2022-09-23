Певец SHAMAN исполнил свой хит«Встанем» на Манежной площади в Москве

Популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступил на Манежной площади в Москве в рамках масштабного митинг-концерта "Своих не бросаем" в поддержку референдумов на Донбассе, в Запорожской, Херсонской областях.

Исполнитель спел свой известный хит "Встанем", который был выпущен в феврале и вдохновлён началом СВО на Украине. Во время выступления участники растянули на Манежной площади огромный российский триколор.

Поклонники поблагодарили музыканта за то, что подарил им позитивные эмоции. По словам зрителей, они остались безумно довольны трогательным выступлением артиста. Некоторые люди едва сдерживали слезы.

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