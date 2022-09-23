Слабая миграционная политика Смольного грозит Петербургу ухудшением криминогенной обстановки

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Слабая миграционная политика Смольного грозит Петербургу ухудшением криминогенной обстановки
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В миграционной политике правительства Санкт-Петербурга существуют изъяны, связанные главным образом с недостаточным контролем со стороны профильных комитетов Смольного за процессами адаптации и интеграции иностранных граждан в городскую среду. В ближайшей перспективе это может привести к серьезным проблемам, прежде всего, вылиться в ухудшение криминогенной обстановки в регионе. Текущая ситуацию с мигрантами в Северной столице обсудили в программе «Петербург — город решений».

По словам журналистов, на текущий момент в Петербурге трудятся более 305 тысяч иностранных граждан. В основном, это дворники, разнорабочие, строители, мойщики посуды в заведениях общепита, водители общественного транспорта и другие. В сравнении с данными 2019 года, количество трудовых мигрантов в городе на Неве возросло более чем на 15,6%. И это только по официальным данным, в действительности же реальный прирост может быть в разы больше. Больше всего иностранцев с целью осуществления трудовой деятельности прибывает в «культурную столицу» России из Узбекистана и Таджикистана.

По итогам рейдов по выявлению незаконно находящихся на территории Санкт-Петербурга иностранных граждан, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, только в текущем году из страны было выдворено порядка 3,5 тысячи человек. Несмотря на подобные проверки, во втором по численности населения городе РФ по-прежнему остается огромное количество нелегальных мигрантов. Более того, как показывают данные городского Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, это непосредственно отражается на статистике преступлений, совершенных иностранцами в Петербурге.

В эфире передачи на телеканале «Санкт-Петербург» первый заместитель председателя городского Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Алексей Силкин завил, что на сегодняшний день у экономики региона и местных работодателей сохраняется потребность в данной категории работников. По его словам, в Северной столице система социальной адаптации и интеграции иностранных граждан, прибывших с целью трудоустройства, заключается в деятельности самих работодателей, а также органов власти различных уровней. В частности, Комитета по труду и занятости населения Петербурга, Комитета по здравоохранению, а также органов местного самоуправления.

Однако, как показывает практика, работает такая система недостаточно эффективно. Наглядным примером являются злополучные овощебазы, в частности – знаменитый объект на Софийской улице, которые за последние несколько лет неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов. На их территории с пугающей регулярностью происходят конфликты между представителями разных диаспор. Доходило дело и до поножовщины. Даже проведенные силовиками рейды не сильно улучшили ситуацию.

Примечательно, что Силкин так и не смог дать развернутый четкий ответ на конкретный вопрос ведущей «Петербург — город решений» о том, кто же несет окончательную ответственность за включение мигрантов в городскую среду. Он лишь добавил, что имеется определенный порядок действий, которые должен совершить иностранец для осуществления трудовой деятельности, определяемый действующим законодательством РФ. Первым делом необходимо встать на миграционный учет, затем пройти все необходимые этапы для оформления патента, дающего право на трудоустройство, а также заключить трудовой договор с работодателем, — объяснил чиновник. За все эти действия отвечает непосредственно сам иностранный гражданин.

При таком подходе, когда профильные ведомства Смольного, которые должны способствовать скорейшей социальной адаптации мигрантов в городской среде, практически не принимают никакого участия в этих процессах, возникают определенные риски. Так, отсутствие должного уровня регулирования интеграции иностранцев в городское сообщество и работы по защите интересов иностранных работников и работодателей, использующих труд граждан из-за рубежа грозит усугублением криминогенной обстановки в Петербурге. На территории мегаполиса помимо проблемных овощебаз, имеется немало мест, где концентрируются мигранты, превратившихся на фоне неэффективной миграционной политики администрации Александра Беглова в «рассадники» криминала.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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