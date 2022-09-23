Сплошные кривлянья: вышедшая на сцену дочь Любови Успенской разочаровала народ

Любовь Успенская гордится своей дочерью. Татьяна Плаксина сумела избавиться от депрессивного состояния и даже побороть наркотическую зависимость. Девушка привела себя в порядок и верит в светлое будущее.

Сама же артистка прикладывает максимум усилий, чтобы её наследница превратилась в настоящую звезду эстрады. В Сеть попали новые видео единственной дочери певицы. Плаксина презентовала хит на вечере Людмилы Соколовой. Успенская подобрала композицию для Татьяны.

Но публика не была в восторге от выступления девушки. Зрители отметили, что, по большому счету, вокальными данными она не обделена. Хоть сильным и запоминающимся ее голос тоже нельзя назвать. Кроме того, двигаться дочь Успенской явно не умеет, а ее кривляния испортили впечатление от выступления.

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