В Сети появились первые фото Вивьен — сына Илона Маска, который сменил пол назло отцу

Первые фото Вивьен (сына Илона Маска, который сменил пол назло своему отцу), появились в Сети. 18-летний парень отрастил длинные волосы, у него появилась грудь. Похоже, юноша полностью завершил трансформацию в девушку.

Как только Ксавьер Маск стал Вивьен Дженой Уилсон, о нем не было ничего известно. Только на днях папарацци издания Daily Mail запечатлели сына миллиардера на улице. Она гуляла в компании молодой девушки. Для прогулки Вивьен одела футболку хаки и удобные кроссовки. Но все внимание репортеров приковали длинные распущенные волосы и большая грудь.

Отметим, что Ксавьер отказался от знаменитого отца, хотя поддерживает его бизнес. Он не только сменил пол, имя и фамилию, но и отказался от общения.

Что произошло, неизвестно. Как говорил молодой человек ранее, он не хочет иметь ничего общего с влиятельным родителем. Илон Маск пока тоже никак не прокомментировал эту информацию.