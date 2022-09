28-летний певец Димаш Кудайбергенов выпустил самый дорогостоящий видеоклип за $7 млн

Сегодня вечером, 24 сентября, сбылась мечта самого знаменитого и богатого артиста из Казахстана. 28-летний Димаш Кудайбергенов, который покорил своим голосом весь мир, представил видеоклип на композицию «The Story of One Sky» (в переводе на русский «История одного неба»).

За видеоклип продолжительностью 12 минут он заплатил 7 миллионов долларов. По словам Демаша, это самый дорогой музыкальный клип в истории. На создание ролика певец потратил три года своей жизни. При этом сценарий видео молодой артист написал сам.

Заметим, что до этого самый дорогостоящий клип в истории - это ролик на песню «Scream» Майкла Джексона.

Песню The Story of One Sky впервые Демаш исполнил в ходе 7-го Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Он прошел в Астане (Нур-Султане) в сентябре. Самым почетным слушателем творчества казахского певца стал сам Папа Римский Франциск, который даже встретился с талантливым исполнителем и вручил медаль на долгую память.