Актриса Нино Нинидзе в социальных сетях продемонстрировала крупным планом свою грудь

Нино Нинидзе в соцсетях разместила откровенное фото. Актриса продемонстрировала крупным планом свою грудь. Поклонники пришли в восторг от такого снимка. Сама звезда таким образом поддержала женщин, оказавшихся в сложной ситуации.

На фотографии актриса театра и кино позирует в светло-голубом нижнем белье. Помимо бюстгальтера в кадре можно заметить жемчуг, который красуется на шее у девушки. Под фото знаменитость написала обращение ко всем женщинам мира.

«Все слова пусты! Обращаюсь женщины, к Вам. Сейчас, как никогда, многое зависит именно от нас, от нашей веры. Только она способна подарить надежду! Сквозь зубы, сглотнув слезы и набравшись храбрости. Быть рядом, на сколько это возможно, быть до конца, стараться что-то делать. Сил вам и мудрости», — написала Нинидзе.