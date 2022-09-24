«Думала, что ты полный дурак»: Регина Дубовицкая поиздевалась над Александром Морозовым

Александр Морозов в ток-шоу «Секрет на миллион» рассказал о неприятном инциденте, который произошел с российской телеведущей Региной Дубовицкой. Сперва она не взяла звезду «Кривого зеркала» в передачу «Аншлаг», а затем злостно пошутила.

«Три года назад мы встретились на одном из мероприятий. Нас привели в ресторан, где попросили сделать общий снимок. И тут я услышал голос Дубовицкой: «Вот, покажешь, а Петросян порадуется». Это сарказм, который я молча проглотил», - сказал Морозов.

Но, как признался юморист, на финальном банкете стало еще жарче.

«Через весь стол она мне говорит: «Морозов, я думала, что ты дурак!». Я ответил, что то же самое о ней думал», - добавил артист эстрады.

49-летний Морозов отметил, что Регина Игоревна не любит его, хотя он не сделал ей ничего плохого.