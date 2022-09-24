«Думала, что ты полный дурак»: Регина Дубовицкая поиздевалась над Александром Морозовым

В Волгограде в четверг, 22 сентября 2022 года, вовсю проходят мобилизационные сборы. Сегодня возле военкомата в Краснооктябрьском районе Волгограда
Портал V1.RU написал о том, как проходит частичная мобилизация в Волгограде и области. Чиновники и сотрудники военкоматов лично ездят по домам, где
В военкомате Верх-Исетского и Железнодорожного районов мобилизованного екатеренбуржца отправили домой. Мужчина прибыл в военкомат по повестке. Как
В Волгограде в четверг, 22 сентября 2022 года, вовсю проходят мобилизационные сборы. Сегодня возле военкомата в Краснооктябрьском районе Волгограда
Портал V1.RU написал о том, как проходит частичная мобилизация в Волгограде и области. Чиновники и сотрудники военкоматов лично ездят по домам, где
Глава государства объявил о частичной мобилизации. Около 300 тысяч человек будут призваны в войска. Издание 161.RU собрало мнения ростовских
Сегодня, 23 сентября, был опубликован приказ военного комиссара Ростовской области Игоря Егорова о частичной мобилизации. В этом документе,
В России была объявлена частичная мобилизация. Под призыв попадают медицинские работники, так как многие имеют военный билет. Но у большинства из них
В Волгограде и области третьи сутки подряд вовсю идет частичная мобилизация. Сотни мужчин из различных населенных пунктов, получившие накакнуне
Сегодня, 24 сентября, в Архангельске прошел первый сбор мужчин, которым пришла повестка о частичной мобилизации. Призывники сначала прибыли в пункт
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