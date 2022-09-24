Евгений Пригожин приехал в Волгоград прощаться с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер»

Известный бизнесмен Евгений Пригожин сегодня, 24 сентября, приехал в Волгоград попрощаться с погибшим бойцом ЧВК «Вагнера». Алексей Нагин погиб в результате смертельного ранения, которое было получено в бою на Украине.

Сегодня в Волгограде церемония прощания с бойцом началась в 11:00 и прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Алексея наградили тремя орденами Мужества, а также присвоили звезду Героя Российской Федерации посмертно.

В числе людей, приехавших лично проститься с Нагиным, был Евгений Пригожин, имя которого тесно связывают с «Оркестром Вагнера». Предприниматель хорошо знал покойного бойца. Вместе с волгоградцем он снял кинофильм «Солнцепек» о событиях на Донбассе еще в 2014 году. Также они работали над лентой о ЧВК под названием «Лучшие в аду», премьеру которой Алексею не суждено увидеть. Евгений Пригожин выразил свои соболезнование семье погибшего бойца.

Он был слишком отважным, - сказал он родным Алексея Нагина.

Напомним, Алексею Нагину был 41 год. Боец прошел Сирию и Чечню. В 2014 году также был в Крыму. Он скончался 20 сентября во время героического боя.

героически погиб 20 сентября, исполняя воинский долг в зоне проведения спецоперации на Украине.



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