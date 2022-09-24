Губернатор Гладков прокомментировал слухи о «наступлении на Белгород 27-го числа»

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Губернатор Гладков прокомментировал слухи о «наступлении на Белгород 27-го числа»
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Фото из открытых источников

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал слухи о «наступлении на Белгород 27-го числа». Он назвал это ярким примером информационной атаки со стороны киевских властей. О других подробностях и новостях политик сообщил в прямом эфире «10 вопросов губернатору».

Главе региона задали вопрос: правда ли, что будет наступление на Белгород 27-го сентября. На это Гладков ответил:

Продолжаются массированные информационные атаки со стороны украинского правительства на Белгород и область. Эта информация является одним из ярких примеров.

С начала специальной военной операции на территории Украины в социальных сетях регулярно появляется масса недостоверной информации. К примеру взять, ранее в Сети появились слухи, что ВСУ якобы перешли границу Белгородской области. В итоге эта новость оказалась фейком.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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