Губернатор Гладков прокомментировал слухи о «наступлении на Белгород 27-го числа»

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал слухи о «наступлении на Белгород 27-го числа». Он назвал это ярким примером информационной атаки со стороны киевских властей. О других подробностях и новостях политик сообщил в прямом эфире «10 вопросов губернатору».

Главе региона задали вопрос: правда ли, что будет наступление на Белгород 27-го сентября. На это Гладков ответил:

Продолжаются массированные информационные атаки со стороны украинского правительства на Белгород и область. Эта информация является одним из ярких примеров.

С начала специальной военной операции на территории Украины в социальных сетях регулярно появляется масса недостоверной информации. К примеру взять, ранее в Сети появились слухи, что ВСУ якобы перешли границу Белгородской области. В итоге эта новость оказалась фейком.