Экс-депутат Роман Худяков заявил, что Пугачева похожа на «жен фашистов»

Роман Худяков решил высказаться о недавнем заявлении Аллы Пугачевой, которое было сделано с целью поддержки своего супруга Максима Галкина. Напомним, что Минюст включил комика в реестр иноагентов.

Экс-депутат заявил, что народная артистка похожа на «жен фашистов». Худяков не захотел сравнивать Пугачеву, которая требует для себя статуса иностранного агента, с супругами декабристов. Подобные выражение политик неоднократно слышал, но бессмысленная верность из некогда популярной певицы сделала «круглую дуру». Худяков считает, что Алла Борисовна больше похожа на жен нацистов, которые не предают избранника до самого конца.

Также политический деятель в своем Telegram-канале написал, что он лично неоднократно публиковал посты, в которых защищал Примадонну, поскольку считал ее женщиной, полюбившей «козла». Подписчики писали экс-депутату, что он не прав. Позже оказалось, что он действительно заблюждался в своих рассуждениях. Роман Иванович подчеркивает, что Пугачева отреклась от страны и поклонников ради поддержки Максима Галкина.