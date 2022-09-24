Коронавирус в России: нынешняя волна SARS-CoV-2 может стать последней

Волна заболеваемости коронавирусом, которую сегодны мы наблюдаем в РФ, может стать для страны последней. В этом уверен научный сотрудник Виталий Зверев.

По словам руководителя ФГБНУ «Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. Мечникова», в стране эта последняя волна закончится и пойдет на спад.

Что касается пандемии в целом, это один вопрос. То есть будут ли такие волны либо не будут. Наверняка, не будут, — сказал Зверев.

Но как отметил специалист, полностью SARS-CoV-2 не исчезает, но вирус изменился и начинает слабеть. В пользу этого говорит очень малое количество пациентов со сложными формами заболевания.

Больные в основном не нуждаются в госпитализации, тем более в реанимационное отделение. К тому же, у населения планеты и России есть «серьезный коллективный иммунитет», заключил эксперт.



