Коронавирус в России: нынешняя волна SARS-CoV-2 может стать последней

Image 16+
Коронавирус в России: нынешняя волна SARS-CoV-2 может стать последней
Здоровье
Фото из открытых источников

Волна заболеваемости коронавирусом, которую сегодны мы наблюдаем в РФ, может стать для страны последней. В этом уверен научный сотрудник Виталий Зверев.

По словам руководителя ФГБНУ «Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. Мечникова», в стране эта последняя волна закончится и пойдет на спад.

Что касается пандемии в целом, это один вопрос. То есть будут ли такие волны либо не будут. Наверняка, не будут, — сказал Зверев.

Но как отметил специалист, полностью SARS-CoV-2 не исчезает, но вирус изменился и начинает слабеть. В пользу этого говорит очень малое количество пациентов со  сложными формами заболевания.

Больные в основном не нуждаются в госпитализации, тем более в реанимационное отделение. К тому же, у населения планеты и России есть «серьезный коллективный иммунитет», заключил эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Коронавирус в России: нынешняя волна SARS-CoV-2 может стать последней

Сегодня, 10:59

E1: участковый врач рассказал гражданам РФ, что его бесит в его работе

Сегодня, 10:57

Новосибирские врачи рассказали, кого затронет частичная мобилизация в РФ

Сегодня, 10:14

Главврач больницы Боткина из Петербурга перечислил симптомы странного ОРВИ

19-09-2022, 22:37

Врач назвала неожиданные минусы жизни у моря: возможно, вам не захочется переезжать

13-09-2022, 21:15

Прощайте боли в суставах: открыт новый механизм воспаления при ревматоидном артрите

9-09-2022, 18:54

Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России

1-09-2022, 19:54

Необычные симптомы выявили у нового штамма коронавируса «кентавр»

27-08-2022, 22:21

Назван ТОП-5 полезных продуктов, которые являются «тихими убийцами»

27-08-2022, 08:51

Гражданам в РФ рассказали о симптоме, по которому можно определить у себя новый COVID-19

25-08-2022, 23:04

Отличительной чертой нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 является головная боль и боль в глазах

25-08-2022, 08:44

Даже без теста: назван один новый симптом, по которому можно определить коронавирус в шестую волну

23-08-2022, 20:34

Тюменский невролог Анастасия Сопова рассказала про страшные последствия инсульта от Ковида

23-08-2022, 20:06

Жителям Петербурга предлагают 55 тысяч за вакцинацию «Спутником V». Вакцина назальная, но экспериментальная

11-08-2022, 07:33

«Cитуация резко переломится»: грозит ли России эпидемия оспы обезьян?

27-07-2022, 20:19

Уролог Боголюбов рассказал, что оказывает сильное влияние на мужскую потенцию

22-07-2022, 09:07

Два процента: петербургские медики провели независимое исследование эффективности «ЭпиВакКороны»

18-07-2022, 15:08

Все россияне, контактировавшие с жителем Петербурга, у которого обнаружили обезьянью оспу, взяты под контроль

12-07-2022, 21:13

Профессор: В России вскоре может начаться очередная ковидная вспышка

9-07-2022, 22:18

Ученые доказали, что медитация уменьшает боль

9-07-2022, 20:50

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Волгограде сняли на видео толпу призывников у военкомата
  • 22-09-2022, 13:21

В Волгограде сняли на видео толпу призывников у военкомата

В Волгограде в четверг, 22 сентября 2022 года, вовсю проходят мобилизационные сборы. Сегодня возле военкомата в Краснооктябрьском районе Волгограда

Как проходит частичная мобилизация в Волгограде и области: мужчин собирают по домам
  • 22-09-2022, 10:43

Как проходит частичная мобилизация в Волгограде и области: мужчин собирают по домам

Портал V1.RU написал о том, как проходит частичная мобилизация в Волгограде и области. Чиновники и сотрудники военкоматов лично ездят по домам, где

Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ
  • 21-09-2022, 13:51

Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ

Опубликованный указ президента РФ Владимира Путина о начале частичной мобилизации в стране отвечает на многие вопросы. Так, сообщается о намерении

В Волгограде сняли на видео толпу призывников у военкомата
  • 22-09-2022, 13:21

В Волгограде сняли на видео толпу призывников у военкомата

В Волгограде в четверг, 22 сентября 2022 года, вовсю проходят мобилизационные сборы. Сегодня возле военкомата в Краснооктябрьском районе Волгограда

Стали известны последние слова Аллы Пугачевой перед гробом Михаила Горбачева
  • 21-09-2022, 18:04

Стали известны последние слова Аллы Пугачевой перед гробом Михаила Горбачева

Со дня смерти президента Михаила Горбачева прошел месяц, но россияне до сих пор хотят узнать, что сказала на прощании ему Алла Пугачева. Сегодня

Как проходит частичная мобилизация в Волгограде и области: мужчин собирают по домам
  • 22-09-2022, 10:43

Как проходит частичная мобилизация в Волгограде и области: мужчин собирают по домам

Портал V1.RU написал о том, как проходит частичная мобилизация в Волгограде и области. Чиновники и сотрудники военкоматов лично ездят по домам, где

Новости партнеров
Новости партнеров
Стало известно, какая ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена в РФ
  • 21-09-2022, 13:26

Стало известно, какая ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена в РФ

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. С 21 сентября 2022 года мобилизовать планируют 300 000 человек. «МК» выяснил, какая

Кнутов: Украина снова готовится наступать после объявления частичной мобилизации в РФ
  • 21-09-2022, 19:06

Кнутов: Украина снова готовится наступать после объявления частичной мобилизации в РФ

После объявления в РФ мобилизации Украина готовит новое мощное наступление. МК пишет, что Киев собирает резервы для прорыва обороны. По словам

МК: ополченец и блогер Татарский проинформировал о наиболее дефицитных специальностях по мобилизации
  • 21-09-2022, 15:34

МК: ополченец и блогер Татарский проинформировал о наиболее дефицитных специальностях по мобилизации

Бывший ополченец, а также известный блогер проинформировал о самых дефицитных специальностях по мобилизации. Владлен Татарский перечислил военные

В Ростовской области военный комиссар Игорь Егоров подписал приказ о частичной мобилизации
  • Вчера, 13:43

В Ростовской области военный комиссар Игорь Егоров подписал приказ о частичной мобилизации

Сегодня, 23 сентября, был опубликован приказ военного комиссара Ростовской области Игоря Егорова о частичной мобилизации. В этом документе,