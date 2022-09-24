Лариса Бравицкая сообщила о тайной сделке, которую Алла Пугачева заключила с российскими властями

Актриса Лариса Бравицкая сообщила о тайной сделке Аллы Пугачевой с российскими властями. Об этом артистка кино поведала поклонникам в последнем посте в соцсети Телеграм, ссылаясь на достоверные источники.

Главным условием сделки, по утверждению Бравицкой, является то, что Примадонна не будет критиковать политику страны и ее правительство. Взамен Народная артистка РФ может спокойно уехать их страны, а здесь продать имущество.

Также на супруга Пугачевой Максима Галкина*, который, как уже известно, был признан иноагентом, не заведут уголовное и административное дела.

"Несостоявшийся иностранный агент Алла Борисовна заключила тайный договор с администрацией. Она может теперь продать недвижимое имущество свое, а также имущество супруга, спокойно, без спешки решить эмиграционные вопросы. Она же обязуется взамен перестать заниматься разжиганием страстей, не делать агрессивных высказываний и не проводить критики, а сосредоточится на своих делах", —уверена Лариса Леонидовна.