Максим Виторган вместе с Собчак и Богомоловым посетили посольство Израиля в Москве

Ксения Собчак и ее супруг Константин Богомолов, как оказалось, на самом деле посетили посольство Израиля. Подтверждают это эксклюзивные кадры, которые появились в распоряжении издания РЕН ТВ.

Ксения и Максим приехали в представительство в сопровождении сына. Сперва светская львица с Платоном вошли в здание. Ее экс-супруг остался на улице. Рядом стоял директор звезды Кирилл Суханов. Через 20-30 минут к посольству приехали Богомолов и Мороз с общей дочерью Анной. Бывшие супруги вошли в здание все втроем примерно в 12:23. Через 10 минут Ксюша и Максим ушли с документами. Константин и Дарья оставались в помещении до 13:30.

Заметим, что для поездки в Израиль посещать посольство не нужно, поскольку между странами действует безвизовый режим, который позволяет оставаться в соседней стране каждые полгода на 90 дней.

Судя по всему, телеведущая приехала со всеми родственниками в посольство не просто так, а для процедуры «объединения семьи», чтобы граждане Израиля смогли перебраться туда вместе с супругами-негражданами на ПМЖ. Зачем тогда в ведомство со своей экс- женой приехал Богомолов, спросите вы?

Дело в том, что в разделе «ПМЖ, гражданство, репатриация» есть требования, включая то, что «на приеме личное присутствие всех членов семьи, и детей, обязательно». При наличии у супругов детей от предыдущего брака, если ребенок едет в Израиль, необходимо предоставить документы, включая согласие бывшего супруга. Согласие оформляют в консульском департаменте после записи на сайте. Таким образом Богомолов мог взять с собой Анну, перед этим заручившись согласием Мороз.