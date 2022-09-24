Михаил Шахназаров заявил о деградации музыканта Андрея Макаревича из-за молодой жены Эйнат Кляйн

Журналист и блогер Михаил Шахназаров заявил, что Андрей Макаревич сходит с ума рядом со своей молодой женой, за которой ему не удается угнаться. По словам публициста, 68-летний музыкант постепенно деградирует.

«У меня есть один приятель, который женился на женщине, уступающей ему в возрасте. Он регулярно писал в соцсетях какую-то фигню наподобие: «смотрю «Белое солнце пустыни», а Аришка рассекает воды бассейна или готовлю бешбармак, а моя гарцует на жеребце Хлопчике в манеже». И тому подобное. Он в детство впал со своими рассказами о подвигах супруги и ее вечной улыбке на устах...» — написал Шахназаров в личном блоге.

Хотя супруга Макаревича спокойно воспринимает их 31-летнюю разницу в возрасте. Она не видит причин для беспокойства, отмечая, что нынче очень сложно найти родственную душу, а если поставить рамки, то это невозможно.

Напомним, что музыкант 3 года назад женился в четвертый раз. Избранницей артиста стала Эйнат Кляйн. Недавно пара стала родителями мальчика Эйтана. Сегодня Макаревич с женой живут в Израиле.