Пластическим хирургом Иваном Володченковым обнаружен «синдром снайпера» у примадонны Пугачевой

Внешний вид Аллы Пугачевой напугал многих поклонников. Народная артистка, которая переборщила с пластикой, в попытках сохранить молодость обрела серьёзную проблему и называется она «синдромом снайпера».

Как говорит пластический хирург Иван Володченков, у Примадонны виден результат после косметологических процедур и вторичных операций для омоложения лица.

У нее правый глаз открыт в два раза больше, чем левый глаз. Это видно даже на некачественных фото. Я называю это «синдромом снайпера». Возникает он в результате негативного последствия ботулотоксина (ботокса), который был введен или в чрезмерной дозировке или неопытным специалистом.

Эксперт добавил, что у Пугачевой наблюдается видимая асимметрия лица и последствия экстремального похудения и стресса. Это учитывая то, что певица на лицо наносит тонну грима и посещает лучших косметологов.