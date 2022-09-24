Политолог Сосновский: желающая стать иноагентом Алла Пугачева действует по чужому сценарию

Зачем Алла Пугачева хочет стать иноагентом, рассказал политолог Александр Сосновский в своем Telegram-канале. По словам эксперта, артистка эстрады действует по чужому сценарию, а такое заявление не создает ей юридического дискомфорта.

«Она здорова, и этот весь демарш направлен отнюдь не на признание ее иностранным агентом в РФ, а на создание и поддержание имиджа диссидента для хорошего отношения в другом мире», — заявил Сосновский.

Политолог считает, что текст Примадонны был тщательным образом подготовлен. Слова Пугачевой направлены для «поднятия грязной пены» в России, хотя не несут певице юридического дискомфорта.

Также эксперт добавил, что просьба Аллы Борисовны о признании иноагентом в обществе останется на слуху. Кроме того, от себя Примадонна не сказала ни слова, помимо солидарности со своим супругом.

«За это Пугачеву даже пожурить нельзя. Она ведь играет спектакль, не бесплатно явно. Очень хочу узнать имя и фамилию постановщика», — заключил Сосновский.