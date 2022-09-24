Актриса Анна Терехова рассказала об отношении к частичной мобилизации в РФ. Звезда, которая является мамой взрослого сына, призналась, что чувствует.

Анна не стала скрывать своих эмоций по поводу объявленной президентом мобилизации. О том, что она думает, Терехова поделилась с репортерами "МК".

"Я сильно переживаю. Думаю нет ни одной женщины, которая бы не переживала за своих родственников, мужей и сыновей. Это касается всех без исключения. Нет в стране семьи, которой все равно. У меня есть ребёнок, он — молодой человек. Есть также у меня друзья, у которых дети попадают под призыв. В конце концов, у меня есть супруг. Я особо не хочу ничего комментировать, однако для меня главное, что я здесь живу. Господь определил меня именно сюда. Моя мама живет здесь, мой сын здесь, мои друзья тоже здесь. Я молюсь, молюсь о родине, о мире. Сейчас мы ничего не знаем, остается надеяться на лучшее и только уповать на Бога", - откровенничает актриса.