В Смольном «не увидели» возросшего количества ДТП с участием новых автобусов

Глава Комтранса Петербурга Валентин Енокаев заявил о снижении уровня ДТП с участием автобусов после запуска транспортной реформы. Городские СМИ и очевидцы приводят другую информацию, согласно которой количество аварий с участием новой техники Смольного резко выросло с апреля 2022 года.

Чиновник рассказал, что цели транспортной реформы достигнуты на 40-50%. При этом упал уровень ДТП с автобусами, а скорость движения общественного транспорта якобы увеличилась на 20%.

«Много еще предстоит сделать, но и о хорошем надо сказать: скорость приезда экстренной службы увеличилась, время приезда сократилось на 25% в Центральном районе. Скорость движения общественного транспорта в центре города увеличилась на 20%, количество ДТП снизилось на 20% в городе в целом», - заявил Енокаев.

Однако локальные СМИ приводят противоположную информацию. Они пишут, что новые автобусы часто становятся участниками или виновниками ДТП. С момента старта транспортной реформы 1 апреля 2022 года правоохранительные органы зарегистрировали 4554 административных дела с участием водителей автобусов. Помимо «обычных» аварий журналисты сообщают о череде возгораний на новой технике. Губернатор Петербурга Александр Беглов на вопрос об этом заявил, что СМИ «любят все преувеличивать» и проблем с техникой нет.

Слова Енокаева об увеличении скорости движения общественного транспорта также не соответствуют действительности. Пассажиры жалуются, что автобусы теперь приходится ждать в разы дольше, чем до транспортной реформы. Выходом из ситуации могли бы стать маршрутки, но Смольный упразднил их в рамках ТР.