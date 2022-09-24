Виктор Рыбин и Юрий Лоза поставили на место осмелевшую певицу Валерию

Певица Валерия заявила о том, что отменяет все концерты в России из-за частичной мобилизации. Из-за этого заявления исполнительница подверглась жесткой критике со стороны коллег по шоу-бизнесу.

Некоторые знаменитости не разделяют мнения супруги Пригожина. Так, основатель и лидер популярной группы «Дюна» Виктор Рыбин сообщил, что в такое непростое время музыканты должны поддерживать свою страну и ее народ любыми доступными способами.

Певец Юрий Лоза согласился с мнением Рыбина. Как отметил автор-исполнитель, он не поддерживает решения Валерии и не намерен отменять свои выступления.

"Просто нужно скорректировать программу концерта. Люди должны душой отдыхать. Я не планирую ничего отменять. Не исключено, что скину веселуху, которая россиянам может показаться чересчур развлекательной", - говорит Лоза.