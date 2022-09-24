YouTube-блогер Масленников признался, что потратил на создание ролика 5,5 млн рублей

Популярный YouTube-блогер Дмитрий Масленников признался, что на съемки одного из роликов потратил немалую сумму - 5,5 миллиона рублей. Об этом он рассказал на шоу Насти Ивлеевой Agent Show.

Самый дорогостоящий ролик, опубликованный на YouTube-канале парня, называется «Игра в кальмара в реальной жизни. Выживет только один». Выпуск был снят по мотивам южнокорейского телесериала «Игра в кальмара».

«Мы сняли адаптацию "Игры в кальмара". Плюс-минус 5,5 миллиона за этот видеоролик получилось», — говорит Дмитрий.

Блогер также уточнил, что в сентябре выпустит новый проект на видеохостинге, который включает в себя целую серию дорогостоящих выпусков. За каждый эпизод проекта придется отдать по 6 миллионов рублей.

«Я хотел договориться с некоторыми компаниями и с теликом. Но мне сказали, что это очень экспериментально, поэтому сделаю сам», — добавил Масленников.