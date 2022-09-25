46-летняя балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих предпочтениях в постели

46-летняя балерина и танцовщица Анастасия Волочкова рассказала о своих предпочтениях в постели. Знаменитость по-прежнему не перестает интриговать и удивлять публику скандальными заявлениями.

Казалось бы, чем еще может удивить артистка балета. О Волочковой общественность знает практически все. Но все же балерина пошла дальше и рассказал широкой публике о самом сокровенном - интимной жизни, включая свои предпочтения при выборе партнера.

«Не люблю мужчин с пузом. Из-за живота не видно их мужского достоинства. Поэтому предпочитаю подтянутых и стройных», — написала артистка.

Анастасия также отметила, что отличная растяжка помогает ей в интимной жизни. По словам Волочковой, выглядит она очень «эротично»:

«Мое шикарное тело вызывает сексуальное влечение у молодых парней и это здорово».