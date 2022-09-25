Актер Ивар Калныньш посетил спектакль сбежавшей из РФ Чулпан Хаматовой в Риге

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Актер Ивар Калныньш посетил спектакль сбежавшей из РФ Чулпан Хаматовой в Риге
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Фото из открытых источников

Летом состоялся дебют Чулпан Хаматовой в Риге. Среди зрителей, посетивших постановку Post Scriptum, оказался актер Ивар Калныньш. Артист решил высказаться о звезде, которая, как и он, сбежала из РФ и отреклась от родины.

Калныньш заочно знал Хаматову, хотя лично пообщался с ней лишь после спектакля в латвийском театре. Актеру,  который выступает на сцене более 50 лет, понравилась игра коллеги.

«Познакомился я с Хаматовой. Посмотрел спектакль, после которого зрители молча ушли. Театр предложил молчать, никто не аплодировал, произошло так. Это очень серьезно, это непросто!» — признался 74-летний актер в YouTube.

На постановку Ивар Эдмундович пошел неспроста. Два месяца назад появились новости о том, что Калныньш якобы нелицеприятно высказывается о Чулпан. Но оказалось, звезда кино не давал подобных комментариев и все негативные высказывания ему приписали журналисты.

Напомним, что Калныньш, как и Хаматова, отвернулись от РФ после начала спецоперации. И если Ивар Эдмундович просто заявил, что не хочет иметь ничего общего со страной и закрыл эту тему, то Чулпан давала скандальные интервью и нелицеприятно отзывалась о российских властях и соотечественниках.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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