Алла Пугачева в лосинах и длинной рубашке повеселилась в компании Крутого и Николаева

Алла Пугачева отдохнула в компании Игоря Крутого и Игоря Николаева. Примадонна была стильно одета и находилась в прекрасном настроении.

Николаев отметил выход своего очередного сборника музыкальных произведений. Снимки с презентации композитор опубликовал в своем микроблоге. На фото видно, что Пугачева стоит возле виновников торжества, 80-летнего актера Сергея Шакурова, 68-летнего Игоря Крутого, 62-летнего Игоря Николаева и остальных приглашенных гостей.

«В домашней обстановке, в узком кругу друзей-музыкантов отметили выход цикла пьес «Пятнадцать мелодий для фортепиано». Исполняла прекрасная пианистка Екатерина Мачетина, еще прозвучали мои стихи-эпиграфы, которые прочел гениальный актер и мой дорогой друг Сергеей Шакуров. Это было незабываемо и трогательно!» — написал Николаев по фотографией.

На кадрах Алла Борисовна улыбается и охотно позирует на камеру. Обтягивающие черные леггинсы 73-летняя артистка дополнила черной длинной рубашкой и массивными ботинками, а талию подчеркнула ремнем.