Алла Пугачева в лосинах и длинной рубашке повеселилась в компании Крутого и Николаева

В военкомате Верх-Исетского и Железнодорожного районов мобилизованного екатеренбуржца отправили домой. Мужчина прибыл в военкомат по повестке. Как
Сегодня, 24 сентября, в Архангельске прошел первый сбор мужчин, которым пришла повестка о частичной мобилизации. Призывники сначала прибыли в пункт
В пятницу, 23 сентября, в Уфе пьяные мобилизованные устроили стычку у военкомата. Об этом пишет UFA1.RU. Драка произошла в военном комиссариате
Филипп Киркоров, поп-король российской эстрады, впервые решил высказаться о том, ч о думает о Чулпан Хаматовой, которая сбежала из РФ после начала
В военкомате Верх-Исетского и Железнодорожного районов мобилизованного екатеренбуржца отправили домой. Мужчина прибыл в военкомат по повестке. Как
Яна Чурикова заявила, что шутка Максима Галкина о возрасте Ирины Тоневой была абсолютно неуместной. Телеведущая высказалась на тему сомнительного
В Волгограде и области третьи сутки подряд вовсю идет частичная мобилизация. Сотни мужчин из различных населенных пунктов, получившие накакнуне
В России была объявлена частичная мобилизация. Под призыв попадают медицинские работники, так как многие имеют военный билет. Но у большинства из них
В Ярославле во время одиночных пикетов задержали троих человек. Как сообщил источник в силовых структурах, будет возбуждено дело по статье о
Сегодня, 22 сентября, сотни мужчин прибыли к военным комиссариатам с повестками. Что сегодня происходит в Волгограде, сообщили корреспонденты V1.RU,
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