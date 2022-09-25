Депутат Госдумы Башанкаев сообщил о частичной мобилизации медработников

Бадма Башанкаев сообщил о частичной мобилизации медработников. По информации заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья, коснется она не более 3 000 докторов.

Призывать прежде всего будут выпускников военно-медицинских вузов. Из гражданских докторов потребность в хирургах, анестезиологах и травматологах.

«Медики, которые не имеют соответствующей подготовки и опыта работы при боевых действиях, нам не нужны, они мобилизации не подлежат. Не будут мобилизовать медработников из сельских лечебных учреждений, где больше некому работать. Мы не будем оголять собственную систему здравоохранения и оставлять россиян без медпомощи, это все прекрасно понимают. Также нет надобности призывать медработников, которые оказались в особых жизненных ситуациях. Речь идет о многодетных, ожидающих появления ребёнка, имеющих на иждивении больных родителей», - пояснил Башанкаев.

Депутат Госдумы также добавил, что с начала проведения спецоперации на Украине более тысячи российских медсестёр и врачей добровольно поехали в лечебные учреждения соседней страны.