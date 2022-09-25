Экс-депутат Худяков надеется, что примадонна Пугачева по ошибке попросила признать ее иноагентом

Роман Худяков противостоит тем, кто не поддерживает российскую власть. Патриотически настроенный экс-депутат регулярно критикует звезд шоу-бизнеса, которые отличаются антиправительственной позицией и выступают против СВО.

В очередной раз политик прошелся по Примадонне, которая поддержала своего мужа — юмориста Максима Галкина из-за недавнего признания иноагентом.

«Господин Галкин и его «хорошая супруга», как назвал когда-то Пугачеву Гарик Сукачев, — это не столь важная тема, как кажется. Галкин, неискренний и косящий деньги на Западе на русофобской теме предатель страны и его хорошая супруга Алла Борисовна — те медийные предатели, которые сейчас работают на врага», — написал Худяков гневный пост.

Вместе с тем депутат выразил надежду, что артистка поддержала мужа по незнаниюили ошибке, и пока не осознает всей серьезности ситуации на политической арене.

«Я еще надеюсь, что она все те мерзости написала по недомыслию», — добавил он.