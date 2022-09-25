Композитор Игорь Николаев вывез жену и детей из России

В августе известной певице Юлии Проскуряковой, жене 62-летнего композитора Игоря Николаева, исполнилось 40 лет. Спустя месяц артистка рассказала, как и где отпраздновала свой юбилей.

Как рассказала Юлия, они вместе с семьей отправились в Венецию. Такой подарок сделал для нее звездный супруг, поскольку Проскурякова очень давно мечтала побывать в городе романтики и любви.

«Как из другой жизни. И все-таки был это подарок от супруга и родителей на мое 40-летие! Спасибо, самые любимые и родные мои! Вы исполнили заветную мечту! Венеция прекрасна! Хотелось бы, чтобы исполнилась еще одна мечта. Пусть все наладится в непростое время. Мы будем верить в лучшее и молиться!» — написала исполнительница.

Пользователи бурно отреагировали на новую запись артистки. Они написали много комплиментов и добрых слов Проскуряковой, которой в последнее время журналисты хорошенько потрепали нервы многочисленными слухами о разводе.