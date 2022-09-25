Композитор Игорь Николаев вывез жену и детей из России

В августе известной певице Юлии Проскуряковой, жене 62-летнего композитора Игоря Николаева, исполнилось 40 лет. Спустя месяц артистка рассказала, как и где отпраздновала свой юбилей.
Как рассказала Юлия, они вместе с семьей отправились в Венецию. Такой подарок сделал для нее звездный супруг, поскольку Проскурякова очень давно мечтала побывать в городе романтики и любви.
Пользователи бурно отреагировали на новую запись артистки. Они написали много комплиментов и добрых слов Проскуряковой, которой в последнее время журналисты хорошенько потрепали нервы многочисленными слухами о разводе.
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