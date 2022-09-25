Критик Соседов поддержал Киркорова, навестившего раненых военных ВС России в госпитале Крыма

Знаменитый российский исполнитель Филипп Киркоров регулярно оказывается в центре скандалов. Поп-короля отечественной эстрады критикуют за внешний вид, а после приезда в госпиталь в Крыму уличили в лицемерии.

Сергей Соседов же считает, что не нужно критически относится к певцу и поддержал его.

«Искренне либо нет, это не имеет значения, человек помогает. Нужно судить человека по поступкам. Пришел в госпиталь поддержать раненых солдат, спел, привез подарки. Не исключено, что даже перечислил какие-то деньги. Это хороший жест», — высказался музыкальный критик.

По словам историка музыки, иным звездам-патриотам российского шоу-бизнеса нужно брать пример с Филиппа Киркорова, поскольку поддержка с любой стороны крайне необходима всем военнослужащим.

