Ксения Собчак раскритиковала Тимати за то, что тот уехал из России

После объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в РФ в соцсетях стала появляться информация о большом количестве мужчин, желающих покинуть пределы родной страны. Среди знаменитостей, выехавших из России, оказался и рэпер Тимати. На это обратила внимание скандальная журналистка Ксения Собчак. В Telegram-канале светская львица опубликовала скрин с портала новостей, где СМИ пишут, что продюсер и исполнитель Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати) находится в столице Узбекистана. При этом акцент репортеры сделали на том, что для въезда в страну не требуется виза.

Герой ст****ь Аллу Пугачеву, - написала Собчак, которую, к слову сказать, на днях заметили в посольстве Израиля.

Таким образом теледива "отомстила" Тимати за его предыдущие заявления, оставленные под постом Примадонны, где артистка просила Минюст признать ее иностранным агентом вслед за своим звездным супругом.

Сама Ксения Анатольевна горячо благодарила 73-летнюю певицу за ее гражданскую позицию. Собчак признавалась в любви к творчеству великой Примадонны, за что и была высмеяна пользователи Сети.