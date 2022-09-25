Ксения Собчак раскритиковала Тимати за то, что тот уехал из России

Image 16+
Ксения Собчак раскритиковала Тимати за то, что тот уехал из России
Знаменитости
Фото из открытых источников

После объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в РФ в соцсетях стала появляться информация о большом количестве мужчин, желающих покинуть пределы родной страны. Среди знаменитостей, выехавших из России, оказался и рэпер Тимати. На это обратила внимание скандальная журналистка Ксения Собчак. В Telegram-канале светская львица опубликовала скрин с портала новостей, где СМИ пишут, что продюсер и исполнитель Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати) находится в столице Узбекистана. При этом акцент репортеры сделали на том, что для въезда в страну не требуется виза.

Герой ст****ь Аллу Пугачеву, - написала Собчак, которую, к слову сказать, на днях заметили в посольстве Израиля.

Таким образом теледива "отомстила" Тимати за его предыдущие заявления, оставленные под постом Примадонны, где артистка просила Минюст признать ее иностранным агентом вслед за своим звездным супругом.

Сама Ксения Анатольевна горячо благодарила 73-летнюю певицу за ее  гражданскую позицию. Собчак признавалась в любви к творчеству великой Примадонны, за что и была высмеяна пользователи Сети.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Ксения Собчак раскритиковала Тимати за то, что тот уехал из России

Сегодня, 13:37

Алла Пугачева в лосинах и длинной рубашке повеселилась в компании Крутого и Николаева

Сегодня, 13:00

Критик Соседов поддержал Киркорова, навестившего раненых военных ВС России в госпитале Крыма

Сегодня, 12:49

Солдаты России хором спели под скрипку песню Виктора Цоя «Кукушка» в электричке

Сегодня, 12:35

Россияне потребовали отправить на фронт певцов-патриотов Shamana и Тимати

Сегодня, 09:41

Стало известно, кто заменил Белоснежку в «Шоу Аватар»

Сегодня, 09:16

Члены жюри «Шоу Аватар» смогли рассекретить Русалочку и Красную Шапочку

Сегодня, 08:09

Композитор Игорь Николаев вывез жену и детей из России

Сегодня, 07:56

Экс-депутат Худяков надеется, что примадонна Пугачева по ошибке попросила признать ее иноагентом

Сегодня, 07:53

Стало известно, кто скрывался в образе Красной Шапочки на «Шоу Аватар»

Сегодня, 07:32

Филипп Киркоров впервые обозначил отношение к сбежавшей из РФ Хаматовой

Вчера, 22:11

28-летний певец Димаш Кудайбергенов выпустил самый дорогостоящий видеоклип за $7 млн

Вчера, 21:56

Лариса Бравицкая сообщила о тайной сделке, которую Алла Пугачева заключила с российскими властями

Вчера, 21:33

«Думала, что ты полный дурак»: Регина Дубовицкая поиздевалась над Александром Морозовым

Вчера, 21:28

Актриса Нино Нинидзе в социальных сетях продемонстрировала крупным планом свою грудь

Вчера, 19:24

Пластический хирург Володченков: У Аллы Пугачевой обнаружен «синдром снайпера»

Вчера, 19:09

Максим Виторган вместе с Собчак и Богомоловым посетили посольство Израиля в Москве

Вчера, 18:49

Терехова рассказала об отношении к частичной мобилизации в РФ

Вчера, 18:19

Виктор Рыбин и Юрий Лоза поставили на место осмелевшую певицу Валерию

Вчера, 18:09

Губернатор Гладков прокомментировал слухи о «наступлении на Белгород 27-го числа»

Вчера, 13:07

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой
  • Вчера, 12:06

Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой

В военкомате Верх-Исетского и Железнодорожного районов мобилизованного екатеренбуржца отправили домой. Мужчина прибыл в военкомат по повестке. Как

Частичная мобилизацияв РФ: сколько человек и куда сегодня отправятся из Архангельска
  • Вчера, 19:34

Частичная мобилизацияв РФ: сколько человек и куда сегодня отправятся из Архангельска

Сегодня, 24 сентября, в Архангельске прошел первый сбор мужчин, которым пришла повестка о частичной мобилизации. Призывники сначала прибыли в пункт

В Уфе нетрезвые мобилизованные устроили потасовку у местного военкомата
  • 23-09-2022, 14:12

В Уфе нетрезвые мобилизованные устроили потасовку у местного военкомата

В пятницу, 23 сентября, в Уфе пьяные мобилизованные устроили стычку у военкомата. Об этом пишет UFA1.RU. Драка произошла в военном комиссариате

Филипп Киркоров впервые обозначил отношение к сбежавшей из РФ Хаматовой
  • Вчера, 22:11

Филипп Киркоров впервые обозначил отношение к сбежавшей из РФ Хаматовой

Филипп Киркоров, поп-король российской эстрады, впервые решил высказаться о том, ч о думает о Чулпан Хаматовой, которая сбежала из РФ после начала

Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой
  • Вчера, 12:06

Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой

В военкомате Верх-Исетского и Железнодорожного районов мобилизованного екатеренбуржца отправили домой. Мужчина прибыл в военкомат по повестке. Как

Яна Чурикова: «Злая шутка Галкина о возрасте Тоневой была абсолютно неуместной»
  • 23-09-2022, 09:41

Яна Чурикова: «Злая шутка Галкина о возрасте Тоневой была абсолютно неуместной»

Яна Чурикова заявила, что шутка Максима Галкина о возрасте Ирины Тоневой была абсолютно неуместной. Телеведущая высказалась на тему сомнительного

Новости партнеров
Новости партнеров
Видео: В Волгоградской области вовсю идет мобилизация
  • 23-09-2022, 14:25

Видео: В Волгоградской области вовсю идет мобилизация

В Волгограде и области третьи сутки подряд вовсю идет частичная мобилизация. Сотни мужчин из различных населенных пунктов, получившие накакнуне

Новосибирские врачи рассказали, кого затронет частичная мобилизация в РФ
  • Вчера, 10:14

Новосибирские врачи рассказали, кого затронет частичная мобилизация в РФ

В России была объявлена частичная мобилизация. Под призыв попадают медицинские работники, так как многие имеют военный билет. Но у большинства из них

В Ярославле на одиночных пикетах задержали троих человек, возбуждено дело
  • 22-09-2022, 19:19

В Ярославле на одиночных пикетах задержали троих человек, возбуждено дело

В Ярославле во время одиночных пикетов задержали троих человек. Как сообщил источник в силовых структурах, будет возбуждено дело по статье о

«Я майор-генерал! А они меня не берут!»: что сейчас происходит в военкоматах Волгограда
  • 22-09-2022, 21:56

«Я майор-генерал! А они меня не берут!»: что сейчас происходит в военкоматах Волгограда

Сегодня, 22 сентября, сотни мужчин прибыли к военным комиссариатам с повестками. Что сегодня происходит в Волгограде, сообщили корреспонденты V1.RU,