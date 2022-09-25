Рок-группа «Би-2» объявила о своем возвращении на музыкальную сцену

Известная российская рок-группа «Би-2» возвращается на музыкальную сцену после отмены ряда концертов в городах страны. Участники коллектива отправляются в гастрольный тур. Правда, в его рамках они не выступят в РФ.

Группа объявила о возобновлении концертной деятельности в Telegram. Солисты «Би-2» заявили, что скоро увидят фанатов на выступлениях.

«Через два дня вернемся на сцену. Мы начинаем новый тур BEST OF!» — говорят исполнители в объявлении.

Первый концерт в рамках тура запланирован на 27 сентября и состоится он в Ташкенте. Также в ближайшем будущем коллектив выступит в Алма-Ате, Астане, Ереване, Тель-Авиве.

Напомним, что рок-группа запланировала концерты в Европе, включая Латвию и Германию. Но мероприятия перенесли на неопределенный срок в связи с невозможностью въезда россиян на Запад. Последнее выступление Лева и Шура провели после матча за Суперкубок России по футболу. Тогда концерт закончился скандалом.