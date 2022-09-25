Россияне потребовали отправить на фронт певцов-патриотов Shamana и Тимати

Российские исполнители-патриоты Shaman и Тимати подверглись многочисленным нападкам со стороны пользователей соцсети, запрещенной в России. Россияне потребовали отправить на фронт известных певцов вслед за обычными гражданами.

На официальных страницах артистов появилось огромное количество комментариев с призывами доказать на деле свой патриотизм. Тимати, как и Shamana, обвинили в отсутствии в аккаунтах публикаций в поддержку России и проведения СВО на Украине.

Сами музыканты на хейт в свой адрес пока никак не отреагировали. Большинство поклонников считает, что авторами комментариев стали украинские боты.

Впрочем, нападки в сторону Тимати оказались небезосновательными. Несколько дней назад рэпер уехал из России. Фанаты выяснили, что Тимур Юнусов, который опубликовал снимок в соцсети «ВКонтакте», находится в столице Узбекистана Ташкенте. Пока что туда можно уехать без визы, хотя цены на билеты подскочили в несколько раз.