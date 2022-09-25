«Шут гороховый, помог бы сиротам!»: Филиппа Киркорова обвинили в транжирстве

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«Шут гороховый, помог бы сиротам!»: Филиппа Киркорова обвинили в транжирстве
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Фото из открытых источников

Самый яркий артист российской эстрады Филипп Киркоров никогда не скрывал любви к дорогой, брендовой одежде. Стилю поп-короля можно смело подражать, ведь он является иконой стиля.

Но обычные россияне, которые не знакомы с тонкостями моды, уверены, что артист транжира. Вместо того чтобы налево и направо разбрасываться деньгами и покупать дорогие вещи, он мог бы направить финансы в нужное русло.

«Что вся суть в шмотье!»,
«Помог бы лучше детям сиротам или больным детям. На наряды смотреть тошно. Шут гороховый»,
«Если он бы продал свой гардероб, интересно, найдутся ли желающие его купить?»,
«Пусть одежду продаст, а деньги отдаст малоимущим. Плюс 50, а в детстве еще живет, жалко его. Клоун, есть все, кроме счастья!»

, — так комментируют граждане пристрастие Киркорова к дизайнерским вещам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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