Смольный мог намерено не вносить корректировки в закон о КРТ – эксперт

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Смольный мог намерено не вносить корректировки в закон о КРТ – эксперт
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Партнер юридической фирмы Ru.Courts Алексей Агеев в интервью «ДП» рассказал о причинах недовольства горожан законом о «Комплексном развитии территорий». Он подчеркнул, что Смольный мог внести корректировки в документ, однако по неизвестным причинам делать этого не стал.

Закон о КРТ ранее подписал губернатор Александр Беглов. Документ предусматривает снос «хрущевок» в центральной части Петербурга и расселение жильцов этих домов. Протесты среди горожан начались из-за возможности оказаться на окраине города, поскольку положения закона не гарантируют жителям предоставления жилплощади в уже привычном районе. 

Агеев подчеркнул, что в федеральном законе указаны нормы расселения – оно должно происходить в пределах поселения или городского округа. В Петербурге таких административных единиц нет, и Смольный не стал вносить корректировки в закон.

«В федеральном законе указано, что расселение возможно в пределах поселения, городского округа. А в Петербурге нет таких внутренних административно–территориальных единиц. В итоге получилось так, как получилось. Но почему в процессе голосования поправок эту норму не скорректировали, например, введя ограничения по районам, непонятно», — рассказал Агеев.

Ранее спикер ЗакСа Александр Бельский отвечал на вопросы о предстоящей реновации. В СМИ заметили, что он ушел от неудобных вопросов, а также заявил об отсутствии политики в данной ситуации. Однако в общественный штаб по КРТ вошли 37 депутатов ЗакСа, подконтрольных и Бельскому и Беглову.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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