Солдаты России хором спели под скрипку песню Виктора Цоя «Кукушка» в электричке

Солдаты РФ хором исполнили песню «Кукушка» известной группы «Кино» Виктора Цоя под аккомпанемент Александра Демидова. Музыкант аккомпанировал российским военным на скрипке. Видеоролик был опубликован на Ютуб.

Слова композиции отражают происходящее нынче в стране и мире, а также цели отправки солдат. Под аккомпанемент профессионального музыканта-виртуоза пела вся электричка на Киевском направлении МЖД.

Мужчины улыбались, обещая вернуться с победой. Некоторые из бойцов снимали происходящее на видео. Как раз один из таких роликов попал в Сеть.

Пост собрал много комментариев с пожеланиями силы, терпения, воли. В подписях к публикации пользователи не только поддержали военнослужащих, но и оценили их исполнение.

[video= ]