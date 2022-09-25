Стало известно, кто скрывался в образе Красной Шапочки на «Шоу Аватар»

В минувшую субботу, 24 сентября, на телеканале НТВ состоялся очередной выпуск «Шоу Аватар». А сегодня стало известно, кто скрылся в образе Красной Шапочки.

Суть проекта состоит в том, что на сцену выходят любимые персонажи (герои сказок и фантастические пришельцы). Благодаря технологиям виртуальной реальности и захвата движения герои поют, танцуют, летают. Звездное жюри, состоящее из Тимура Батрутдинова, Марка Тишмана, Аиды Гарифуллиной, Иды Галич и Сергея Лазарева по эмоциям, движениями голосу угадывают, кто скрывается за аватаром.

За один выпуск жюри могут опознать до 3-х участников, которые после их разоблачения покидают шоу, а вместо них приходят новые артисты.

В четвертом выпуске выступала всеми любимая Красная шапочка, которая исполнила песню «Это была любовь» Билана. Лазарев буквально сразу стал с кресла и сказал: «Знаю, кто это, не скажу!».

После окончания номера певец признался, что это певица Зара. Все члены жюри были согласны с Сергеем.