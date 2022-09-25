Стало известно, кто скрывался в образе Русалочки в «Шоу Аватар»

Вчера, 24 сентября, на телеканале НТВ в эфир вышел новый выпуск полюбившегося всем «Шоу Аватар». Рейтинговая программа пришлась по душе зрителям. А сегодня стало известно, кто скрывался в образе Русалочки на «Шоу Аватар».

Напомним, что в каждом из выпусков на сцену выходят девять участников. Жюри, которое состоит из пяти человек (Сергея Лазарева, Марка Тишмана, Тимура Батрутдинова, Аиды Гарифуллина, Иды Галич) отгадывает артистов, тщательно скрывающихся под аватарами и исполняющих популярную песню.

На минувшей неделе после выступления Русалочки Галич назвала Анну Семенович, а Тишман отметил Ирину Отиеву. В этот вечер Русалочка исполнила композицию «Дельфин и русалка» композитора Игоря Николаева. После номера вновь высказалась Ида Галич: «Я настаиваю на своей версии – это Анна Семенович». Отиев заявил: «У меня другая версия. Это не Русалочка, а птичка под именем Елена Воробей».

В итоге в номинации осталась Русалочка. Большинство жюри высказалось именно за Елену Воробей и не ошиблось. На бис пародистка исполнила ту же песню «Дельфин и русалка».