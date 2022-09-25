Стало известно, кто заменил Белоснежку в «Шоу Аватар»

Российские зрители продолжают с удовольствием следить за стартовавшим в сентябре «Шоу Аватар» на канале НТВ. В программе есть пять членов жюри: Марк Тишман, Сергей Лазарев, Тимур Батрутдинов, а также Аида Гарифуллина и Ида Галич. Судьи отгадывают знаменитостей, скрывающихся под образами известных персонажей и исполняющих популярный хит.

В третьей серии удалось выяснилось, кто же скрывается за образом Белоснежки. Как оказалось, это Маша Распутина. Героиня мультипликации вызвала море оваций и хорошие отзывы. Это было «великолепно», отмечали члены жюри. Сама же Распутина говорила, что во время подготовки своей роли она вспоминала детство.

На смену Белоснежке в «Шоу Аватар» пришел новый герой российского производства — это Буратино. Судьи попытались угадать, кто скрылся за образом «деревянной куклы», но тщетно. Буратино запутал звезд еще больше, давая неоднозначные ответы.