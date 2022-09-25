В Госдуме РФ сообщили идеальную цель для применения ядерного оружия

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В Госдуме РФ сообщили идеальную цель для применения ядерного оружия
Военные новости
Фото из открытых источников

В Госдуме назвали идеальную цель для ядерного оружия. Об этом заявил Андрей Гурулев, член комитета ГД по обороне, в своем Телеграме.

«Есть тенденция с передвижением войск НАТО в Польше к границам с [б. УССР]. Вот это, если они сунутся, является идеальной целью для применения тактического ядерного оружия. Чтобы они больше не лезли никогда», — отметил Гурулёв из «Единой России».

Политик опасается, что на территории УССР будет проведена провокация при помощи ядерного оружия со стороны западных стран.

«Когда случится ядерный взрыв, там даже черт не разберется, откуда он прилетел. Но обвинят в этом Россию. Вопли про уничтожение Черноморского флота также далеки от реальности. Никто из нас не будет ждать, пока по позициям будет нанесен удар», —добавил парламентарий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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